La “regina” dei programmi Mediaset è pronta a riprendersi il suo posto nel palinsesto di Canale 5. Ecco cosa accadrà a partire da gennaio

Come da tradizione i palinsesti vengono notevolmente modificati durante le festività natalizie perché anche le trasmissioni vanno “in vacanza”. È tuttavia quasi terminato il periodo di stop dei programmi che riprenderanno presto il loro posto all’interno delle reti. Molta attesa in particolare attorno alla ripartenza dell’amatissima Maria De Filippi che sarà una dei punti di riferimento della nuova stagione televisiva di Canale 5. Ecco tutti i dettagli in merito al ritorno dei suoi programmi.

Il ritorno di Maria De Filippi: le date di ripresa delle sue trasmissioni di successo

Il pubblico non dovrà attendere ancora molto, il ritorno di Maria De Filippi avverrà infatti tra pochi giorni. La presentatrice augurerà buon anno ai telespettatori con l’attesissima nuova edizione di C’è posta per te, che tornerà a occupare il sabato sera di Canale 5 dall’8 gennaio. Tra gli ospiti della prima puntata già annunciato l’amato attore turco, Can Yaman.

Lunedì 10 gennaio torneranno invece i tronisti di Uomini e Donne che proseguiranno la loro ricerca dell’amore. Confermato l’appuntamento quotidiano alle 14:45, insieme agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Un altro atteso ritorno è quello di Amici, sebbene al momento non si abbia la conferma sulla data ufficiale. Secondo indiscrezioni la prima registrazione dopo la pausa sarebbe fissata per martedì 4 gennaio e la messa in onda domenica 9, così da riprendere con il pomeridiano lunedì 10.

I milioni di fan del programma scalpitano, attendendo con trepidazione la possibilità di rivedere i loro allievi preferiti. Per la classe si aprirà ora la fase decisiva, i professori avranno solo un paio di mesi per decidere chi potrà accedere al serale. L’appuntamento con la fase finale del programma è fissato per la seconda metà di marzo, quando andrà a sostituire C’è Posta per Te nei sabati sera di Canale 5.

Ancora una volta Maria De Filippi sarà una presenza fondamentale nel palinsesto della rete principale di Mediaset, andando a intimorire la concorrenza dato l’enorme successo dei suoi programmi.