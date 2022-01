Aveva emozionato dopo la fine del programma innamorandosi di una concorrente di un’edizione dopo la sua, oggi il suo 2022 inizia nel migliore dei modi.

Esuberante, molto loquace e capace di mobilitare grandi numeri di fan molto felici di ascoltarlo durante il suo programma su Twitch dove commenta a caldo le varie puntate di “MAPV Italia” di cui anche lui è stato protagonista nel 2019.

Si tratta di Marco Rompietti, ex marito di Ambra Radiconi, e poi anche compagno di Nicole Soria, concorrente dell’edizione 2020 sposata nel docu reality con Andrea Ghiselli.

I due giovani hanno vissuto mesi di felicità pura facendo emozionare il pubblico che si era affezionato a loro prima in tv e poi anche sui social dove erano molto attivi. La lontananza unita a diversi progetti di vita per il futuro, li ha però allontanati pian piano, costringendo ognuno di loro a ripartire da zero più fragili ma anche con le spalle forti consapevoli di ciò che volevano davvero.

Mentre Nicole al momento sembra non frequentare nessuno, Marco pochi giorni fa è uscito allo scoperto rivelando chi è il nuovo amore della sua vita.

Marco Rompietti rompe il silenzio, chi è Simona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Rompietti (@marcorompietti)

Si chiama Simona Tosti la nuova fiamma di Marco, due mesi di frequentazione e infine la rivelazione sui social a Natale con la dedica più bella di sempre che ha emozionato tutti:

“Il mio cuore è a casa. Ora è davvero Natale 💫♥️Avrei tante cose da dire, ma penso che talvolta le parole siano relative. Il cuore che era in tumulto ha ora la sua serenità grazie alla presenza di una Donna che ha saputo rasserenare la tempesta che portavo dentro e lo ha fatto con semplicità e calore. Da un po’ di tempo a questa parte mi sento a casa con il cuore pieno di cose belle”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il tuo corpo è fantastico” Eleonora Incardona ammalia i fans con un top striminzito: décolleté che straborda – FOTO

La giovane che ha fatto breccia nel suo cuore è un’infermiera in pianta stabile presso l’azienda ospedaliera Santa Maria di Rieri, città natale anche di Marco. Una conoscenza avvenuta per caso, Rompietti ha confessato di averla vista nel centro della sua città mentre filmava alcuni locali con il cellulare e di averla timidamente approcciata dopo che i loro occhi si erano incontrati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beatrice Valli stupisce tutti con un’immagine discutibile: “Giochiamoci questa FOTO”

Al momento nessuna convivenza, soprattutto perché l’ex concorrente di “MAPV” ha il Covid e stanno vivendo separati per superare il periodo di quarantena richiesto.

In moltissimi stanno tifando per loro e sperano che stavolta sia l’occasione giusta per una rinascita sentimentale di Marco che per diversi mesi, dopo la rottura con Nicole, si è mostrato afflitto e poco aperto alla vita.