Mercedesz ha condiviso alcune fotografie in cui è seduta comodamente in auto: la sua bellezza e le sue forme fanno impazzire il web.

Mercedesz Henger non sbaglia mai un colpo sui social network. La figlia di Eva è totalmente inarrestabile e regala ogni giorno delle vere e proprie perle che lasciano a bocca aperta i tantissimi ammiratori. Dotata di una bellezza fuori dal comune e di una sensualità esagerata, la classe 1991 sa sempre come conquistare il suo pubblico.

Le sue fotografie sono semplicemente stratosferiche e ottengono sempre ottimi riscontri su Instagram. Questa sera, la showgirl ha postato alcune fotografie in cui si trova in un auto. L’outfit è piuttosto composto, ma nonostante le sue forme esuberanti conquistano comunque gli occhi indiscreti dei seguaci.

Mercedesz, foto bollenti in auto: le forme implodono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz si sta rigenerando nella splendida Alassio: come dichiarato qualche giorno fa proprio su Instagram, la showgirl ama tantissimo questa perla della Liguria. Per ricordare ai followers la sua bellezza sconfinata, la figlia di Eva ha deciso di pubblicare alcuni scatti che ha realizzato in un’automobile. Il maglione che indossa copre praticamente tutto: nonostante ciò, i lineamenti delle sue forme che esplodono sono si riescono ad intravedere.

Nella prima immagine, la 30enne è comodamente distesa sullo schienale della macchina e offre uno sguardo malizioso alla sua platea. Nella seconda fotografia, invece, la classe 1991 assume una posa che stuzzica le fantasie dei suoi seguaci. “1 or 2? … poi ditemi anche secondo voi cosa stavo pensando nella seconda… “: Memi ama sempre interagire con il suo bacino d’utenza e spesso rivolge domande a chi la segue. “1 o 2 non ha importanza, sei sempre uno splendore“: questo commento l’avrà sicuramente emozionata.

Un seguace, invece, analizza una delle migliori caratteristiche dell’influencer. “Hai una sensualità da Guinnes”, ha scritto mettendola in pratica al primo posto tra le sue preferenze.