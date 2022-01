Michelle Hunziker, l’episodio che le ha fatto cambiare idea: la scelta fondamentale

Michelle Hunziker è in dolce compagnia sulla neve, ma qualcosa è andato storto e per la conduttrice si mette male

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano che con la sua simpatia e ironia è riuscita a conquistare milioni di fan che non perdono occasione di seguirla anche sui social.

La sua intraprendenza, determinazione e solarità la rendono speciale e sono tanti quelli che non riescono a fare a meno di supportarla e sostenerla in ogni situazione. Sta trascorrendo le vacanze di Natale in montagna insieme ai suoi cari, ma c’è qualcosa che è andato storto. Ecco cosa è successo.

Michelle Hunziker, l’evento che ha rovinato la sua giornata sulla neve

Michelle Hunziker è in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici, tra questi c’è Serena Autieri, anche lei conduttrice della Rai. Le due si conoscono da molti anni ed hanno dato vita ad un’amicizia unica.

Trascorrono molto tempo insieme, amano la natura e non perdono occasione di fare viaggi e scoprire nuovi posti in compagnia. Il capodanno per loro equivale alla montagna, alla neve e al vino rosso. A tal proposito uno di questi giorni è accaduto un fatto che potrebbe far cambiare idea alla Hunziker.

Secondo quanto è stato riportato su Instagram da una di loro, le due amiche stavano pranzando in un rifugio: piatti tipici e vino. Il bicchiere pieno, però, è caduto addosso alla conduttrice svizzera e il suo maglione bianco è diventato completamente rosso.

Niente paura, la vacanza continua a gonfie vele tra sorrisi, allegria e risate in compagnia. Dopo un anno di pausa a causa della pandemia che sembra non volerci abbandonare, Michelle Hunziker è tornata dalle sue amate montagne.