Paola Barale è un fiore che sboccia: per lei nuovi propositi ed una nuova vita davanti a sé. È una vera bellezza ancora oggi

Negli anni Novanta-Duemila è stato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Con lei la domenica era uno spasso e può dire di aver scritto le pagine più bella della televisione italiana affianco a personaggi come Maurizio Costanzo, Claudio Lippi, Massimo Lopez e molti altri. Parliamo di Paola Barale che, per scelta, via via si è allontanata da questo mondo.

Ha voltato pagina prima con Raz Degan e poi piano piano il suo volto si è offuscato dalle telecamere. Oggi grazie ai social i suoi fan continuano a seguirla. Per lei anche il teatro con grande successo con lo spettacolo “Slot” dove recita affianco a Paola Quattrini e Mauro Conte portando in scena il dramma della ludopatia.

Paola Barale cambia vita, ecco come: la FOTO

