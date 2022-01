“Sempre più bella” Paola Iezzi, 100 % naturale: i fan estasiati – FOTO

Paola Iezzi mostra ai fan alcuni scatti del suo ultimo viaggio, quanta bellezza in un solo post: lei è formidabile

Il pubblico l’ha conosciuta all’epoca del duo Paola e Chiara, la loro musica ha fatto emozionare e cantare molti italiani che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma tra le due.

Paola Iezzi continua la sua carriera, ma a quanto pare si è lasciata il passato alle spalle ed ha iniziato un percorso nuovo sul web e in televisione come conduttrice.

Paola Iezzi, un post direttamente da Stoccolma – FOTO

Paola Iezzi è seguita da quasi novantamila follower con i quali condivide molti scatti. L‘ultimo post è un insieme di foto direttamente da Stoccolma dove si trova attualmente. Oltre che a immagini del posto, la conduttrice mostra tutta la sua naturalezza e semplicità che la rendono unica e inimitabile.

Maglione, cappello e computer sempre con lei. Il lavoro non lo abbandona mai. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come “Oltre che bellissima, sei anche gentile” e poi ancora “Tu sei sempre più bella”, qualcun altro aggiunge: “Con il cappello sembri una studentessa”.

A quanto pare il nuovo anno è iniziato alla grande, nonostante il freddo della città in cui si trova. Per Capodanno ha sfoggiato un look sensuale e accattivante che ha spiazzato i fan ancora una volta.

Ormai la musica fa parte del passato, Paola Iezzi però punta al presente e al futuro ancora tutto da scrivere.

Quando la rivedremo in televisione? Il pubblico non vede l’ora di saperlo ed è sempre più curioso di scoprire nuovi dettagli al riguardo. Passano gli anni ma la sua bellezza e il suo modo di fare restano sempre gli stessi ed i fan non perdono occasione di ammirarla, supportarla e sostenerla in ogni situazione.