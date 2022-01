“Sanremo 2022”, la storia si ripete: il grande cantante a rischio squalifica

Sanremo 2022, un big in gara rischia la squalifica: il video pubblicato sui social mette a dura prova il Festival di Sanremo del 2022 di Amadeus

Che Festival di Sanremo sarebbe senza un po’ di dramma? Lo scorso anno, più o meno di questi tempi, Fedez pubblicò per errore sui social un video in cui si sentiva la canzone che avrebbe portato all’Ariston insieme a Francesca Michielin. Ci fu uno scandalo e per poco non saltò la sua partecipazione. Poi, dopo un’attenta lettura alle regole del Festival, i due artisti sono riusciti a scamparsi la squalifica. Quest’anno, a gran sorpresa, potrebbe essere Gianni Morandi a rischiare di non salire sul palco. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Sanremo 2022, Gianni Morandi a rischio squalifica: è successo questa mattina

Secondo il sito All Music Italia, questa mattina il cantante avrebbe pubblicato un video sul suo profilo Instagram dalla durata di tredici minuti. All’interno di questo filmato, si sentirebbe gran parte del brano “Apri tutte le porte“, quello che Gianni dovrebbe portare quest’anno al Festival.

Il video sarebbe stato cancellato dopo poco, ma comunque troppo tardi. In ogni caso, se fosse vero, il filmato della canzone non ha avuto il tempo di girare sui social, ma solo di finire all’ascolto di qualcuno molto attento e che visiona i video pubblicati dal cantante in tempo record.

Lo scorso anno Fedez e Francesca sono riusciti ad evitare la squalifica perché nel video si sentivano solo pochi secondi della canzone: in questo caso, se la canzone si sente quasi del tutto, Gianni dovrà fare i conti con una squalifica dopo mesi e mesi di lavoro.

Dunque, non ci resta che attendere notizie direttamente dal Festival: Gianni è a rischio squalifica oppure no? Questo potranno chiarircelo solo i vertici della Rai.