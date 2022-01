Serena Grandi il racconto inaspettato: il suo coming out spiazza tutti

L’attrice Serena Grandi ha deciso di confessare qualcosa di davvero impressionante, nessuno se lo sarebbe mai immaginato

L’icona italiana degli anni ’80 Serena Grandi ha avuto una carriera spettacolare. È stata il simbolo della bellezza e sensualità per molti anni. Ha sempre dimostrato un carattere forte e deciso nell’affrontare le molte difficoltà che la vita le ha presentato. Una di queste difficoltà è stato l’amore che ha lasciato in lei ferite ancora aperte, come quella per l’ex marito.

Serena Grandi e la rivelazione inaspettata

L’attrice Serena Grandi ha avuto una vita amorosa tormentata. Dopo 11 anni di matrimonio con Beppe Ercole i due si sono separati. Sono trapelate molte storie di tradimenti da parte di lui. Nonostante avesse accanto la donna più desiderata del momento, corteggiata da Agnelli e altri uomini potenti non ha potuto fare a meno di cadere in tentazione.

La Grandi da anni ormai appare sola, al suo fianco non si è più visto alcun uomo. Tuttavia di recente ha fatto una rivelazione davvero inaspettata. L’attrice ha affermato che nel periodo del lockdown ha cominciato a sentire una sua vecchia amica con la quale passava ore al telefono a raccontarsi di tutto.

Questa donna era omosessuale, mentre la Grandi ha sempre amato uomini. Nonostante questo per lei la relazione con la sua amica era diventata morbosa e quando si sono viste c’è stato un tentativo di approccio, ma la Grandi ha ammesso di non essere riuscita ad andare fino in fondo.

Era consapevole che a lei piacevano gli uomini e la sua amica ha compreso. Ma il tema dell’omosessualità nella vita di Serena è ancora presente e lo sarà sempre. Il figlio Edoardo infatti è gay e lei stessa lo ha ammesso quando era all’interno del reality “Grande Fratello Vip”.

Ne parlava con Cristiano Malgioglio e le è sfuggito. Il figlio non lo aveva ancora dichiarato apertamente, quindi ha fatto lei il coming out al posto suo. Tuttavia non si è arrabbiato il figlio e anzi ne è stato felice, perché si è sentito liberato e accettato. Il rapporto che hanno madre e figlio è molto profondo, sono uniti da un legame indissolubile. Si può dire che il vero grande amore di Sera Grandi è suo figlio.