Shaila Gatta, l’ex velina prende una decisione drastica: “nuova vita”. La FOTO è sconvolgente

L’ex velina Shaila Gatta ha preso una decisione drastica: “nuova vita”. La foto recentemente pubblicata è sconvolgente…

Il pubblico di Canale Cinque la ricorderà per essere stata la velina mora più longeva della storia. Shaila Gatta, approdata sul bancone di “Striscia la Notizia” nel lontano 2017, ha monopolizzato il palcoscenico del tg satirico per oltre quattro anni. La sua esperienza di velina, tra l’altro, non si è esaurita con il subentrare delle new entry Giulia e Talisa. Per motivi legati alla pandemia, infatti, Shaila è stata richiamata da “Striscia” per sostituire le nuove veline, che avevano avuto contatti con una persona risultata positiva.

Ballerina e conduttrice di talento, per Shaila sembra essere arrivato il momento di cambiare aria. Le esperienze televisive portate avanti fino ad oggi la starebbero conducendo verso una direzione inaspettata. Un cambiamento decisamente drastico per l’ex velina, come si evince dalla sua ultima pubblicazione social…

Shaila Gatta, l’ex velina prende una decisione drastica. La FOTO è sconvolgente

Per vederla, vai su Successivo