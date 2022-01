Giorni di vacanza che non hanno impedito a Dayane Mello di dedicare del tempo ai suoi fan. Rispondendo ad alcune domande ha spiazzato tutti con una dedica davvero speciale

Si è concluso per Dayane Mello un 2021 piuttosto intenso, iniziato nella casa del Grande Fratello Vip e terminato all’interno del reality brasiliano La Fazenda. Entrambe le partecipazione hanno portato la modella lontano dalla figlia Sofia per buona parte dell’anno, motivo in più per trascorrere i giorni di festa e le vacanze insieme. Mamma e figlia si trovano proprio in queste ore a Saint Moritz dove stanno vivendo momenti spensierati sulla neve. Nonostante questo Dayane Mello si è presa del tempo per rispondere ad alcune domande dei suoi numerosi fan, dedicando anche inaspettate parole a una persona speciale.

La dedica di Dayane Mello: “Mi manca stare al tuo fianco”

Tra uno scatto in posa sulla neve e alcuni teneri video che la ritraggono mentre gioca insieme alla figlia, Dayane Mello ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi fan. Lo ha fatto chiedendo a -quasi- un milione e mezzo di followers se avessero delle domande per lei, in modo da poter conversare con loro.

Numerose le curiosità da parte del pubblico alle quali la modella ha risposto con schiettezza e senza mezzi termini. Se da un lato ha sottolineato come l’amicizia con Rosalinda Cannavò abbia subito un definitivo arresto, dall’altro ha elogiato la sua cara amica Giulia Salemi e dedicato dolci parole a un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Si tratta di Soleil Stasi, alla quale Mello risulta particolarmente legata. Non ha mai fatto mistero di fare il tifo per l’amica, che si trova all’interno del reality di Canale 5, e dinnanzi alla domanda “Ti manca Soleil?“, ha indirizzato le sue parole proprio all’influencer.

“Mi manca la tua follia, il tuo affetto, la tua amicizia“, scrive. “Mi manca stare al tuo fianco perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“, parole che trasmettono il bene e l’affetto che la modella prova per la gieffina. Dal canto suo anche Soleil Stasi ha più volte nominato all’interno della casa l’amica, dedicandole spesso saluti o raccontando aneddoti che le hanno viste protagoniste.

Le fan delle due hanno accolto con entusiasmo queste dichiarazioni da parte di Dayane, sostenendo l’amicizia che lega la modella a Soleil da diverso tempo.