Le intenzioni di Stefano De Martino messe nero su bianco sono ancora più chiare. Profumo di rivoluzione per il cabarettista del piccolo schermo.

L’ex ballerino di “Amici – di Maria De Filippi”, showman ed affermato cabarettista dal cuore partenopeo, Stefano De Martino, ha desiderato cimentarsi in queste ore di inizio 2022 in una “rivoluzionaria” dichiarazione. La quale, fin dai primi istanti, ha di gran lunga attirato l’attenzione del pubblico della penisola.

Ad una sola settimana dal brillante esordio televisivo di “Bar Stella“, il nuovo format inaugurato con il passaggio tra un’attualità e l’altra sul secondo canale Rai lo scorso 28 dicembre, l’attore trentaduenne ha deciso di pronunciarsi in un’intervista che non ha lasciato spazio ad ulteriori dubbi sulle sue intenzioni presenti e future.

Stefano De Martino non ci pensa un attimo: “ora come ora rifiuterei”, è terremoto in tv

“La caratteristica della Tv è essere vincolata a un orario di programmazione“, spiega a riguardo il carismatico showman. “Una cosa che io trovo bella, perché se sai di andare in onda a quell’ora. Mi piace pensare che le persone possano affidarsi a una programmazione. Al fatto che un prodotto sia pensato per un momento specifico“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabrizio Corona ancora nel mirino, fa esplodere la polemica sul figlio Carlos: la FOTO è da censura

Infine, riferendosi alla proposta di presiedere sul Palco dell’Ariston ricoprendo il ruolo di conduttore vorrà esporsi senza generare fraintendimenti. “Ora come ora rifiuterei“, ammette l’attore. Il motivo? “Come la vivo io“, spiega De Martino “Sanremo deve essere il coronamento di una carriera”. Dunque vi sarebbero ancora importanti esperienze da svolgere prima di intraprendere un passo così grade. “È difficile anche gestire il dopo Sanremo”, conclude poi saggiamente l’attuale protagonista di Rai Due. Il post Sanremo rappresenta, infatti, dal suo punto di vista: “così tanto da far diventare piccola qualunque cosa tu faccia dopo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arisa, la verità dietro la risposta data a Milly Carlucci: “L’ho fatto perché…”

Infine, come rappresentato nelle sue storie condivise su Instagram nel corso delle ultime ventiquattro ore, il programma da lui condotto, oltre ad aver raggiunto un cospicuo numero di telespettatori, ha anche sorpreso il pubblico per le sue meta-teatrali caratteristiche. Ed ha, al contempo, lasciato spazio al divertimento anche tra i membri del suo rinomato cast artistico. Nulla da invidiare, fra l’altro, a quel che riguarda il palcoscenico della vita privata di Stefano. In un video di ieri sera l’ex ballerino era in compagnia del dolce Santiago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Entrambi recatesi al cinema per una proiezione, grazie ad un simpatico gioco sulle espressioni del volto, hanno poi mostrato di essere sulla buona e soddisfacente strada dell’intrattenimento.