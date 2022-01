Suor Cristina dà voce alla sua passione più grande: dopo la fama la scelta radicale

Suor Cristina ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo con la sua voce unica. Dopo la fama arriva una trasformazione totale nella sua vita.

Timbro unico e una storia indimenticabile. Il volto di Suor Cristina è rimasto impresso nelle menti a seguito della sua partecipazione a “The Voice”. Nel format canoro, tra i più famosi, era membro della squadra di J-Ax, conquistando tutti e raggiungendo un successo incredibile.

Il video della sua selezione, in cui si è esibita sulle note del brano “No One” di Alicia Yeky, su Youtube ha raggiunto ben cento dieci milioni di visualizzazioni ed è stato il quarto più visto nel 2014.

Suora dal 2007, la passione per il canto l’ha accompagnata fin da giovanissima, tanto da aver studiato questa disciplina per anni. Nel 2014 il salto nel buio prendendo parte ai provini del format targato Raidue per poi segnarne l’edizione.

A seguito della partecipazione al programma ha firmato un prestigioso contratto con la Universal Music e inciso il suo primo album “Sister Cristina“: oltre a essere conosciuta in Italia, i suoi singoli hanno spopolato in Europa e Giappone.

Tuttavia nel suo percorso è arrivata una scelta radicale che ha cambiato le carte del suo destino.

Suor Cristina, scelta netta: cambiamento totale di vita

Essere suora e al contempo cantante non è stato semplice per Cristina Scuccia. Durante la sua partecipazione a “The Voice” alcuni hanno messo messo persino in dubbio che fosse davvero una suora da tanto la sua voce e la sua presenza scenica erano impeccabili.

Entrata nel mondo discografico nel 2019 ha preso una scelta di vita radicale, trasformando il suo percorso. Cristina ha rinnovato i suoi voti perpetui, dedicandosi così totalmente al suo percorso ecclesiastico.

“Ho dovuto purificare una parte la mia vita dedicata al canto e unirla a quella religiosa”, le parole della Suora.

Tuttavia in tutti questi anni non hai mai rinunciato alla musica, suo amore più grande. Per lei questa passione è un mezzo per esprimere la fede e comunicare messaggi importanti: tuttavia per portare avanti queste due vocazioni ha dovuto trovare un equilibrio.

Ormai lontana dal mondo discografico, non ha smesso di dare voce a questo amore allettando le orecchie delle consorelle e del piccolo pubblico delle parrocchie con il suo timbro divino.