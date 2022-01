Bambino di due anni muore annegato in mare: indagano i carabinieri

Un bambino di due anni è morto annegato in mare nella serata di ieri in località La Scala a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove si trovava con la madre.

Dramma nella serata di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un bambino di soli due anni è morto annegato. Il piccolo, mentre si trovava insieme alla madre, sarebbe finito in acqua per cause ancora da determinare. A nulla è valso il tempestivo intervento dell’equipe medica del 118 che, giunta sul posto, ha potuto solo constatare il decesso del piccolo. Insieme ai soccorsi sono arrivati i carabinieri che ora indagano su quanto accaduto.

Nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio, un bambino di circa due anni è morto a Torre del Greco, comune della provincia di Napoli.

Il piccolo, secondo quanto appurato dagli inquirenti, come riporta la redazione di Fanpage, sarebbe annegato in mare in località La Scala, dove si trovava insieme alla madre. Non è ancora chiara, però, la dinamica dei fatti.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per il piccolo era ormai troppo tardi. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto per annegamento.

Presso il luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia del comune in provincia di Napoli che hanno avviato le indagini sul caso ed il magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata. Gli inquirenti, che stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto, non escludono nessuna ipotesi. Tra queste, riporta Fanpage, quella di un drammatico incidente, ma anche quella di un tentato suicidio da parte della madre che si sarebbe gettata in mare insieme al figlio.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità di Torre del Greco, strettasi al dolore della famiglia del bambino deceduto.