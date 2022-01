Tragedia per una famiglia: muore figlio di appena due mesi

Un malore improvviso e il piccolo Giacomo smette di respirare: inutile qualsiasi tentativo di rianimazione

Una tranquilla giornata di inizio anno si è trasformata in tragedia per una famiglia che aveva deciso di fare un pic-nic a Campo Smith, a Bardonecchia, non molto lontano dagli impianti di risalita sciistici. All’improvviso, infatti, il piccolo Giacomo di appena due mesi ha smesso inspiegabilmente di respirare.

Immediato l’allarme lanciato dai genitori resisi conto della situazione; un soccorso tempestivo giunto anche con un elicottero nella speranza di metterlo in salvo con un trasporto all’ospedale più celere. Per il piccolo Giacomo però non c’è stato nulla da fare: i 45 minuti di massaggio cardiaco messo in atto dal personale medico accorso non sono serviti purtroppo a salvargli la vita.

Bardonecchia: inutili i tentativi di rianimare il piccolo Giacomo

C’è ancora incredulità tra quanti hanno assistito all’evento conclusosi con la morte di un bimbo di soli due mesi. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, il piccolo Giacomo è deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato via di scampo. Il bimbo, nato solo a fine ottobre, stava bene e non aveva dato in passato alcun segno di allarme, stando a quanto riferito.

Sconvolti i genitori che, recatisi in uno dei ristoranti per il pranzo, si sono resi conto che all’improvviso Giacomo aveva smesso di respirare; immediati, sebbene inutili, anche i soccorsi giunti sul posto insieme a polizia e carabinieri, non molto lontano dagli impianti di risalita sciistici. Sarà naturalmente l’autopsia a stabilire, a questo punto, le cause del decesso del bambino.

Cordoglio da parte della comunità di Bardonecchia, in alta Val di Susa, e dalle autorità locali che hanno così espresso la loro vicinanza ai neo genitori. “Siamo increduli e sconvolti” – ha dichiarato Chiara Rossetti, la sindaca di Bardonecchia – “Ci stringiamo con tutto il cuore attorno a questa famiglia distrutta dal dolore”.

Si attende, nelle prossime ore, l’esito dell’autopsia che chiarirà la vicenda.