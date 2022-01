“Uomini e Donne”, il corteggiatore diventa papà: l’annuncio inaspettato

È stato uno dei corteggiatori più amati degli ultimi anni: dopo tanta fatica, la felicità è arrivata anche per lui. L’annuncio inaspettato su Instagram

Antonio Moriconi è stato senza ombra di dubbio uno dei corteggiatori più amati di Uomini e Donne: come dimenticarlo? Lo abbiamo conosciuto circa tre anni fa, quando ha sceso le scale del famoso programma per provare a conquistare il cuore di Teresa Langella. Lei però non aveva occhi che per Andrea Dal Corso, e alla fine è stato proprio lui la sua scelta. Ad Antonio augurò un amore forte come il loro e la medesima felicità. A distanza di tutto questo tempo, sia Antonio che Teresa non potrebbero essere più felici di così.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi diventa papà: l’annuncio sui social

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Gf Vip”, la concorrente ha un crollo in diretta: “Il giorno più brutto della mia vita”. Signorini è in lacrime

Teresa e Andrea sono riusciti a superare tantissimi pregiudizi e hanno dimostrato di amarsi davvero, perché non si sono mai lasciati. Intanto Antonio ha sofferto molto in un primo momento, fino a che non ha ritrovato l’amore tra le braccia di una donna completamente diversa da Teresa. Stiamo parlando di Iulia Sciume, una bellissima ragazza di cui Antonio si è perdutamente innamorato. Ed è proprio con lei che ha deciso di mettere su famiglia.

In questi giorni è comparso sui loro rispettivi profili di Instagram un post che ha spiazzato tutti: “La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente” comincia così il post, in cui annunciano la gravidanza. “La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Francesco Totti sgancia la bomba su Ilary Blasi: “Ha dei seri problemi…”. Il VIDEO da brividi

Intanto Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono sempre più complici e affiatati, quindi sembra proprio il caso di dirlo: tutto è bene quel che finisce bene.