Adriana Volpe ha spiazzato tutti coll’ultimo outfit scelto per la puntata del Grande Fratello Vip: vestito microscopico e pioggia di likes dai suoi fans

Adriana Volpe è l’opinionista più amata di tutte le sei edizioni del Grande Fratello Vip. Non è nuova a questo mondo, perché proprio un paio di anni fa ha partecipato alla quarta edizione come concorrente, dove con la sua diplomazia e la sua eleganza riuscì nella difficile impresa di conquistare tutti. Purtroppo dovette abbandonare la casa prima del previsto a causa di un lutto, ma ha avuto modo di recuperare quando la scorsa estate l’è stato offerto il posto di opinionista per questa ultima edizione condotta da Signorini.

Adriana Volpe, “perfezione da barbie”. Lo scatto fa record di likes

