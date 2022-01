Che bocconcino Aida Yespica, la showgirl porta tutti in paradiso. Lo scatto non da da tregua ed i fan si trastullano con la fantasia.

Aida Yespica è davvero esagerata! La showgirl è una bellezza mozzafiato ed i fan sono senza parole, ogni suo scatto evoca dolci pensieri e grazie al suo corpo tutti volano con la fantasia verso il paradiso.

Amata ed apprezzata da milioni di persone, la bella venezuelana si è imposta nel panorama artistico italiano nel lontano 2003, quando da Barquisimeto si è trasferita a Milano in cerca di fortuna.

Aida inizia a lavorare come modella, in pochissimo tempo viene notata da diversi produttori televisivi, la sua bellezza è particolare e caliente ed in men che non si dica inizia a lavorare in televisione.

L’esordio della showgirl risale al 2003 quando compare per la prima volta sul piccolo schermo a Rai 2, nella trasmissione “Bulldozer”. Il successo di Aida è stato un crescendo, in questi anni il palcoscenico è stato il suo mondo e continua ad esserlo. La showgirl è seguitissima anche su Instagram dove ogni sua foto è un colpo al cuore per milioni di follower.

Aida fa innamorare tutti, il fisico da urlo non richiede lo zoom: è già tutto così in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La bellissima Aida Yespica è seguita su Instagram da 912mila follower, la showgirl fa perdere la testa a chiunque, il suo fisico da urlo è un belvedere, tutti amano la modella e la venerano come una dea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Caterina Balivo, ‘cazzimma’ e fascino esplosivo: scollatura da panico – FOTO

La sensualissima Aida si trova alle Maldive, ha trascorso il Capodanno a Dubai e si è concessa una piccola vacanza in vista degli imminenti impegni lavorativi che come al solito le porteranno via molto tempo.

Aida si è fotografata con un bikini mozzafiato, il décolleté esplosivo a momenti straborda dai triangolini e i fan non hanno bisogno dello zoom, è già tutto grande ed in vista. Il panorama è bellissimo ma Aida ancor di più.

I fan non si contengono ed i commenti non si contano: “Non serve lo zoom, esagerata!” scrive qualcuno visibilmente sconvolto da tanta perfezione, “Mamma mia, mi stai uccidendo”, scrive qualche altro fan innamorato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Suor Cristina dà voce alla sua passione più grande: dopo la fama la scelta radicale

La showgirl come sempre colpisce ed affonda milioni di follower che come mosche cadono ai suoi piedi privi di forza e di senno.