“Tutto quello che fai esprime entusiasmo e bravura”. Andrea Delogu, la rossa più frizzante della tv, è un vulcano di novità – FOTO

Andrea Delogu. La poliedrica artista pubblica sul suo profilo Instagram le immagini del suo ultimo viaggio e dà alcuni appuntamenti importanti

Dando un’occhiata al profilo Instagram di Andrea Delogu possiamo accorgerci della classe della raffinatezza che fanno parte di lei. A svariati caroselli di scatti che raccontano la sua vita privata e i suoi impegni lavorativi, si alternano delle immagini raffiguranti delle parole chiave che svelano piccoli pezzi di anima della celebre presentatrice.

Lei stessa si mette a nudo, rivelando in lunghe didascalie le motivazioni che stanno dietro alla scelta di determinate espressioni. Tra le ultime spicca la frase “Fare San Martino”, tipica frase contadina che significa “cambiare luogo di lavoro” o più in generale “traslocare”. Come mai hai scelto proprio questo modo di dire?

Andrea Delogu. Il viaggio appena intrapreso e quello nuovo che dovrà affrontare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Le ultime immagini rilasciate su Instagram dalla presentatrice di Cesena, classe 1982, Andrea Delogu svelano la meta del suo ultimissimo viaggio, appena concluso.

Ha trascorso le vacanze natalizie in una tappa da sogno, per molti versi legata all’immaginario invernale grazie a una serie di film e serie televisive lì ambientate, ossia la fervente metropoli di New York. Andrea Delogu ha portato con sé i suoi fan, tra le strade più affollate della Grande Mela, i musei, i negozi e i grattacieli.

Tornata ormai in Italia è pronta ad affrontare metaforicamente un altro viaggio che la porterà di nuovo alla ribalta sul piccolo schermo.

Finalmente la vedremo in onda dal 22 febbraio con il programma “Tonica”. Il format si incentrerà soprattutto sulla musica; doveva vedere l’avvio lo scorso 9 novembre ma è stato spostato in avanti nei palinsesti Rai.

Inoltre, è attesa l’uscita del suo nuovo romanzo, il “Contrappasso”, sempre nel mese di febbraio, un libro che potremmo definire di genere science fiction, edito per Harper Collins.

Una ne pensa, cento ne fa. Se ne accorgono anche i suoi ammiratori che scrivono tra i commenti: “Tutto quello che fai esprime entusiasmo e bravura”. Gli ingredienti principali per il successo.