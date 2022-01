La bellissima speaker radiofonica italiana ha fatto breccia nel cuore degli utenti del web, con il suo ultimo IG post: che meraviglia!

Ludovica Pagani è un’influencer molto amata, che porta contenuti sempre nuovi, mostrando in modo spontaneo e naturale quelle che sono le sue passioni e i suoi interessi: la moda, il calcio, il fitness, il make-up, la fotografia e i viaggi in giro per il mondo.

Il suo nome viene inevitabilmente associato a quello di El Shaarawy: i due, infatti, sono stati protagonisti di alcuni gossip, in merito alla loro presunta relazione.

L’ipotesi è stata formulata a causa di svariate foto, interazioni sui social e paparazzate; ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito.

La loro storia d’amore, però, sembrerebbe essere terminata a causa di una decisione presa dal calciatore: accantonare gli affari di cuore, per concentrarsi solo sul lavoro.

La strepitosa fashion blogger italiana è semplicemente divina nell’ultima foto che ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram… volete vederla?

Ludovica Pagani è bella come il sole. Un fan scrive: “Una foto in bianco e nero, ma con una bellezza di mille colori”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sensualità da Guinnes!” Mercedesz, FOTO bollenti in auto: bellezza che strega e forme che implodono

Nell’immagine la splendida modella viene immortalata a mezzo busto, con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera: Ludovica guarda l’obbiettivo e assume un’espressione piuttosto seria e concentrata… che spettacolo!

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tra i quali si legge: “La più bella d’Italia“; “Sei splendida, complimenti!”; “Una foto in bianco e nero, ma con una bellezza di mille colori” oppure “Stupenda come sempre”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sono vivo grazie a questo”, clamoroso a “Pomeriggio 5”. Il noto conduttore sgancia la bomba

Nella didascalia del post la Pagani ha scritto: “Your direction is more important than your speed” (che tradotto in lingua italiana significa: “La tua direzione è più importante della tua velocità”).