Calciomercato Juventus, colpo di scena in attacco: Allegri ha deciso

Calciomercato Juventus, discorsi aperti sui bianconeri per quanto riguarda il discorso attaccante: la decisione di Allegri che sorprende

Inizia un mese di gennaio dall’importanza capitale per la Juventus. I bianconeri devono, sul campo, macinare risultati per proseguire nella rincorsa ad un posto in Champions League e già nelle prossime settimane capiranno molto.

Nell’arco di 17 giorni, la squadra di Allegri affronterà Napoli, Roma e Milan, sfide che potrebbero proiettare molto in alto il club piemontese, oppure complicare notevolmente la faccenda. Senza contare la Supercoppa italiana in programma contro l’Inter, per il primo trofeo in palio in questa stagione.

E poi c’è il mercato, lì dove la Juventus sa di dover intervenire in determinati ruoli, con i rumours che stanno decisamente aprendo a vari scenari. Inevitabile pensare a quanto sta accadendo con Alvaro Morata. Una situazione, quella con lo spagnolo, che rende ancor più necessario di prima andare alla ricerca di un attaccante.

I contatti con il Barcellona sono acclarati, che l’accordo tra il giocatore e i blaugrana sia a un passo è altrettanto noto. Ma a questo punto si registra un colpo di scena.

Calciomercato Juventus, dietrofront clamoroso nelle ultime ore: cosa sta succedendo ai bianconeri

La Juventus, chiaramente, non può permettersi di lasciar partire Morata prima di avere un sostituto. Per questo, Allegri, in un colloquio con lo spagnolo e alla presenza della società, ha spiegato di voler puntare ancora su di lui, in assenza di un nuovo bomber.

Morata avrebbe capito la situazione e non intenderà andare al muro contro muro, pur essendo tentato dall’ipotesi Barça. Ma a questo punto le possibilità di una sua permanenza a Torino potrebbero aumentare.

Del resto, la Juventus continua a inseguire vari profili sul mercato, per un nuovo centravanti, ma le trattative sono tutte piuttosto complicate, per vari fattori. Anche Icardi al momento è lontano, troppa distanza tra Juve e Psg su formula e importi dell’affare.