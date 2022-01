Charlene di Monaco è lontana e a Palazzo succede di tutto. Lo scatto parla chiaro e lei non può che stare a guardare

Charlene di Monaco ed il suo futuro, tanti gli interrogativi che continuano a circolare intorno alla principessa triste. Ricoverata in una clinica in Svizzera per risolvere, ufficialmente, problemi fisici e psicologici, la moglie di Alberto di Monaco è sempre più lontana da Palazzo.

Un momento delicato per lei questo anche se per alcuni il suo sarebbe stato un allontanamento volontario per via di un matrimonio in crisi a causa delle tante relazioni che il principe ha avuto. Su questo restano i dubbi e la curiosità dei sudditi e di tutti quelli che amano essere informati sulla vita dei reali.

In questo clima già teso, però, spunta dal web una foto che mette in difficoltà Charlene ed il già fragile equilibrio con Alberto. C’è da preoccuparsi?

Charlene di Monaco, cosa succede in sua assenza?

Tutti i figli del principe Alberto riuniti in una sola foto. È questo lo scatto che sta facendo il giro del web in queste ore. Proprio questa foto potrebbe acuire la tensione in atto nella famiglia reale e generale nuovi dissapori tra i Grimaldi? La domanda che nasce spontanea.

Per chi non lo sapesse, infatti, Alberto di Monaco ha ben quattro figli: Jazmin Grace Grimaldi, la figlia 30enne del principe nata dalla relazione con Tamara Rotolo e riconosciuta a tutti gli effetti, Alexandre Grimaldi Coste, il 18enne nato prima del matrimonio con Charlene dalla relazione con l’ex hostess Nicole Coste ed i gemelli, Jacques e Gabriella, figli di Charlene di Monaco.

Lo scatto è comparso sul profilo di Jazmin Grace Grimaldi che nel riassunto del suo 2021 ha inserito anche la foto con tutti i suoi fratelli. Nell’ultimo anno li ha visti molto spesso e a loro è veramente molto legata. Anche per il compleanno di Jacques e Gabriella, gli unici figli di Alberto a godere dei titoli nobiliari e a vantare i titoli di principe e principessa, lei era presente, con tanto di foto social e dedica ai fratellini più piccoli.

Insomma la famiglia allargata di Alberto sembra riunirsi sempre più spesso, con tutti i figli stretti accanto al loro papà mentre Charlene è sempre più lontana da Palazzo e da quella vita che forse non le è mai piaciuta.

Tra le altre cose, poi, la mamma di Alexandre ha affermato che il principe “si è impegnato fin dall’inizio a essere un padre presente e a portare gradualmente suo figlio nella sua famiglia”. Aria di cambiamenti mentre Charlene è fuori dai giri?