Sophie Codegoni, per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha optato per un look che ha lasciato senza fiato i suoi migliaia di fans

Sophie Codegoni è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip più amate di tutte. Ha conquistato tutti quando, lo scorso anno, è entrata a far parte della grande famiglia di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Ci furono molti dubbi e riserve su di lei perché la consideravano troppo giovane, invece dimostrò di essere molto matura e di essere una personalità abbastanza forte per cominciare una carriera televisiva. Infatti da lì non si è più fermata ed è diventata conosciuta in tutta Italia per la sua bellezza.

Sophie Codegoni, il look è troppo spinto: foto da censura

