“Piaaace”, Chiara Ferragni ci ha dato un taglio netto: il nuovo look sta già facendo impazzire tutti – FOTO

La nota influencer ha pubblicato uno scatto di qualche anno fa con i capelli a caschetto, ci starà pensando ad un imminente nuovo look per il 2022?

La quarantena forzata per Chiara Ferragni e Fedez evidentemente sta diventando un vero macigno, soprattutto per lo stretto contatto che hanno con i figli chiusi in casa con loro e per cui temono in termini di salute.

Nonostante questi giorni di reclusione però la famiglia è sempre attivissima sui social e non smette di condividere momenti più o meno spensierati fatti di attività con i bimbi, video esilaranti di questo anno in fase di chiusura e anche nuovi progetti per quello che verrà.

Chiara sembra molto incentrata sul 2022, tanto che nelle ultime ore ha allarmato i follower pubblicando alcuni scatti di lei con tagli e colori di capelli molto particolari. Pensa già di darci un taglio non appena il Covid sarà passato?

Chiara Ferragni ha “pensieri” strani, i fan sono schierati

La giovane mamma da 25,8 milioni di follower oggi porta i capelli lungi fino a metà schiena e sempre ondulati ma negli anni scorsi, prima di conoscere Fedez, ha cambiato moltissimi look di capelli e anche vari colori.

Forse questi giorni reclusa in casa le stanno facendo tornare la malinconia delle vecchie acconciature portate in gioventù, visto che ieri ha pubblicato nella sua pagina social uno scatto di lei con un taglio corto a bob ondulato sul collo e uno con i capelli rossi.

I fan si sono divisi nei commenti, c’è chi l’ha appoggiata e chi invece si è sentito indignato da tali proposte decisamente troppo impattanti per l’imprenditrice che invece ha bisogno di un taglio più professionale.

“PIAAAAACE”, “Taglio super cool”, “Noooo per carità stai ferma non tagliare!”, “Prima che qualcuno si indigni senza ragione: È una foto vecchia✨”, “Spettacolare!!! Per me il colore che ti sta meglio in assoluto!!!”. Migliaia i like per Chiara, chissà cosa deciderà una volta libera di uscire di casa terminata la quarantena.