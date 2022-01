Chiara Ferragni provocante come non mai, il gesto fa girare la testa ai fan. Scollatura profondissima e intreccio sensuale: l’outfit che destabilizza

L’arte di un’influencer del suo calibro è l’inconfondibile stile che ne contraddistingue l’immagine, ispira e lascia un segno indelebile. Ma nel caso di Chiara Ferragni non basta l’indiscutibile gusto dell’estetica, si aggiunge la capacità di stupire lo spettatore con nuove ed inedite proposte.

Il suo saper azzardare con eleganza, miscelando elementi di modernità ad una marcata femminilità, fanno di lei un vero punto di riferimento per i fan di diverse generazioni, per un target di riferimento ampio e decisamente solido.

Con 25,8 milioni di followers rappresenta un colosso su Instagram, merito non solo di ciò che raffigura sui social, ma anche del suo ruolo come imprenditrice di successo. Riveste un simbolo positivo, aggiungendo intenso impegno sociale a quello professionale, forte del senso di responsabilità che deriva dal suscitare una tale influenza nel suo pubblico.

Per queste ragioni non teme il rischio di farsi carico di alcune piccole battaglie sui social, come il diritto alla sensualità anche per una madre come lei. Di questo tenore anche il suo ultimo post, dove l’influencer si mostra in una versione quanto mai disinibita, raccogliendo ancora una vota critiche e apprezzamenti.

Chiara Ferragni, outfit sensuale e posa audace

Dopo l’uscita di “The Ferragnez” a dicembre, e il preannunciato successo raccolto, non si è chiuso proprio in bellezza il 2021 per Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo da riscontrarsi nel tampone con esito positivo al quale i due si sono sottoposti proprio in prossimità delle feste, e che ne ha impedito il loro normale svolgersi.

Ma nonostante le difficoltà affrontate nella gestione familiare, con annesso utilizzo di mascherine, finalmente l’imprenditrice condivide con i fan la felice notizia della sua negatività. Cambia completamente registro con l’ultimo post, decisamente accattivante, nel quale si mostra in una veste inedita e provocante.

L’espressione seducente, con tanto di “linguaccia”, viene superata in quanto a sensualità dall’outfit. Top sbracciato e scollatissimo, l’influencer esibisce un intreccio molto audace, dal risultato vedo-non vedo che esercita un effetto molto “hot”.

Abbinati al capo, i jeans a vita alta in tonalità molto chiara, con il dettaglio degli strappi che sdrammatizzano in “sporty” questo look sensuale. Il make-up esalta il suo sguardo azzurro splendente, firma inimitabile della sua bellezza perfetta.

Un esercito di utenti ne commenta la visione, che ancora una volta suscita clamore, riconfermandosi di nuovo come l’indiscutibile punto di riferimento massimo su Instagram.