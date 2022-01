Il volto di Dazn Diletta Leotta ha annunciato delle novità importanti agli utenti che la seguono su Instagram: vediamole insieme…

La bellissima conduttrice radiofonica italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto e di un video in compagnia del famoso centrocampista o attaccante della Juventus e della nazionale italiana Federico Bernardeschi.

I due sono insieme per annunciare al pubblico italiano che è in arrivo un ventata di novità su Dazn: si tratta di una nuova trasmissione, intitolata ‘Day Off‘.

Nella didascalia del post, la strepitosa fashion blogger ha scritto: “Scopriremo come i campioni staccano e si ricaricano”. E ancora: “Due sole regole: smartphone in modalità aerea e divieto assoluto di parlare di calcio”.

La prima puntata è stata girata proprio a casa Bernardeschi: non potete perdervela!

