Federica Pellegrini a Filippo Magnini: “Nei tuoi occhi la malinconia…”. La reazione di Giorgia Palmas non si fa attendere

La campionessa di nuoto si è lasciata andare e ha mandato un messaggio che sembrerebbe essere indirizzato alla coppia che nel 2021 è convolata a nozze.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati fidanzati dal 2011 e dal 2017, il loro amore è stato molto profondo e lo stesso nuotatore ha dichiarato che quando la campionessa olimpica lo ha lasciato, ha sofferto tantissimo.

Dopo diverso tempo, entrambi hanno ritrovato la felicità: lei accanto al cugino di Magnini, nonché suo allenatore Matteo Giunta e lui con la showgirl e modella Giorgia Palmas.

Federica, pochi mesi fa, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Matteo mentre Filippo si è sposato nel 2021 con l’ex moglie di Davide Bombardini.

La frecciatina di Federica Pellegrini e la reazione di Giorgia Palmas

Proprio in occasione del matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la nuotatrice Federica Pellegrini aveva pubblicato una Instagram Stories che sembrava essere una vera e propria frecciatina rivolta alla coppia.

Le parole utilizzate erano state molto dirette: “La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai. E nei suoi occhi un velo di malinconia si scorge“.

Questo messaggio fece molto scalpore ma non era mai arrivata la risposta da parte dei diretti interessati.

In una recente intervista, Giorgia Palmas ha voluto mettere in chiaro il suo pensiero a proposito di quanto dichiarato dall’ex nuotatrice: “Io non ho ricevuto ‘frecciate’ così sono state definite dai giornali, e non credo ne siano arrivate”.

Dunque, almeno pubblicamente sembra non esserci risentimento da parte della coppia Magnini-Palmas eppure qualcosa stona in questa calma piatta che regna tra di loro. Non ci resta che attendere l’arrivo di ulteriori dichiarazioni. Restiamo a vedere se arriverà una risposta in occasione del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che si celebrerà in questo 2022.