Fiorello: incerta la sua presenza al “Festival di Sanremo 2022”. Il motivo lo spiega Amadeus

Fiorello. Il noto showman e conduttore siciliano potrebbe non affiancare Amadeus per la terza volta consecutiva sul palco dell’Ariston. Svelati i motivi dell’indecisione

Gran parte del successo delle ultime due edizioni del “Festival di Sanremo” è dovuta indubbiamente alla chimica palpabile anche attraverso uno schermo tra il presentatore ufficiale e direttore artistico Amadeus e lo showman, sua fidata spalla, Fiorello.

L’amicizia fra i due è atavica e risale ai tempi in cui, giovanissimi, muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo come presenze nella famosa emittente nazionale Radio Deejay. Fiorello, inoltre, è stato testimone di nozze di Amadeus in occasione delle nozze con la moglie Giovanna Civitillo.

Fiorello: da cosa dipende la sua presenza a Sanremo 2022

I telespettatori italiani danno per scontata la presenza di Fiorello alla prossima edizione del “Festival di Sanremo” che si terrà da martedì 1 Febbraio fino a sabato 5.

Tuttavia, staremo ancora un po’ sulle spine perché non è detto che ritroveremo il simpaticissimo conduttore siciliano sul palco dell’Ariston per la terza volta consecutiva. A rivelarlo è stato lo stesso Amadeus in un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Queste le sue parole: “Con Fiorello c’è un rapporto speciale, ma tra di noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui e se quando venire all’Ariston“.

Amadeus ha inoltre definito “eroico” l’intervento di Fiorello durante l’edizione 2021 che, ricordiamo, venne messa in piedi in una versione mutilata, senza la presenza del pubblico in teatro a causa della dilagante pandemia da Covid-19. “Uno come lui che si nutre del pubblico e prende spunto dalle reazioni della platea, costretto a stare sul palco in un teatro vuoto. Per lui non avere un pubblico è una tragedia“ – ha detto. Proprio questo sarebbe il motivo dell’attuale titubanza.

Sono trapelati una serie di altri nomi prestigiosi che potrebbero affiancare Amadeus durante la kermesse canora tra i quali Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Elettra Lamborghini e Tommaso Paradiso.

Tutto ancora da decidere anche se il conto alla rovescia è già iniziat, mancando poco più di un mese all’apertura del sipario.