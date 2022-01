“GF Vip”, esplode la bomba in diretta. Il vip decide di abbandonare la casa

GF Vip, scoppia la bomba nel corso dell’ultima puntata. Dopo diversi blocchi, tutti i concorrenti hanno cominciato a litigare: tutti contro tutti!

È arrivato un momento inevitabile nella casa del GF Vip: i concorrenti si sono divisi in due gruppi. Tutto è cominciato quando Clarissa Selassié, fuori dalla casa, ha rivolto delle accuse a Manila Nazzaro. Ha acceso la luce su un problema che i concorrenti non avevano preso in considerazione, infatti, l’ha accusata di essere falsa. I ragazzi del programma hanno cominciato a farsi due domande sulla showgirl e questo ha spaccato la casa in due gruppi. Nel corso dell’ultima puntata, i concorrenti sono saliti sul ring.

GF Vip, scoppia la lite in casa: Miriana Trevisan contro Katia Ricciarelli

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t. v)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La natura ci porta in paradiso “ Dayane Mello paradisiaca in mezzo i fiori. Indimenticabile – FOTO

Dopo diversi scontri, al centro dell’attenzione sono finite Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Katia ha accusato Miriana di non essere una buona madre, facendo riferimento ai suoi comportamenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Miriana, che era molto affezionata a Katia, stavolta ha deciso di tagliare ogni ponte con lei e di rinunciare all’idea di avere un rapporto.

Soleil Sorge ha sostenuto la teoria di Katia, e inoltre ha fatto notare una cosa: “Quando frequentavi Nicola all’interno della casa, ti frenavi e ti giustificavi dicendo che non volevi far vedere certe cose a tuo figlio. Poi è entrato Biagio e con lui non ti sei fatta tutti questi problemi”.

Miriana si è difesa dicendo che in verità cercava di proteggere Nicola, perché non provava niente per lui. Però, dopo i continui attacchi, ha minacciato di abbandonare la casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Il Volo”, la tremenda verità su Piero Barone: “Lui lascia…”

Alla fine i ragazzi sono andati a recuperarla per impedirle di compiere questo colpo di testa. Anche Katia, innervosita, ha espresso la volontà di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip.