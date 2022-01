Gigi D’Alessio: va a gonfie vele la relazione con Denise Esposito. Rivelato il nome della donna più importante della sua vita

Gigi D’Alessio. Grande interesse per il cantante partenopeo, al momento contagiato dal Covid19. Il 2022 sarà un anno fortunato con uno sguardo sempre al passato

Il 2021 non si è concluso nel migliore dei modi per Gigi D’Alessio. È stato lo stesso cantante partenopeo a rivelarlo ufficialmente sul suo personale profilo Instagram con un video messaggio rivolto a tutti i suoi fan.

Dopo aver effettuato cinque tamponi antigenici (negativi), è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone molecolare. È stato costretto, dunque, a cancellare la sua presenza dallo show di Capodanno che si è tenuto su Rai Uno. Lo ritroveremo a quarantena ultimata nel consueto ruolo di giudice di “The Voice Senior”.

Gigi D’Alessio: cosa lo aspetterà nel 2022. Uno sguardo anche al passato

Una serie di concerti che lo porterà in giro per l’Italia con il “Noi Due Tour” e soprattutto l’avventura di diventare papà per la quinta volta grazie alla compagna Denise Esposito: il 2022 si prevede sfavillante per l’interprete napoletano Gigi D’Alessio.

Essendo un personaggio di grande fama, ha sempre destato interesse la sua vita privata e sentimentale. Com’è noto è stato sposato per oltre 20 anni con Carmela Barbato, madre dei suoi primi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (quest’ultimo concorrente attuale di “Amici” di Maria De Filippi).

Ha destato scandalo la sua relazione con la collega Anna Tatangelo, di 20 anni più giovane di lui, che lo ha reso padre per la quarta volta del piccolo Andrea, nato il 31 marzo 2010.

Adesso a a gonfie vele la storia d’amore con la giovane conterranea Denise Esposito, in attesa del suo quinto erede.

Tuttavia, è stato lo stesso Gigi D’Alessio a rivelare in una passata intervista rilasciata a Mara Venier durante il programma “Domenica In” l’identità della donna più importante della sua vita, sua madre.

“Io mia madre la sento sempre vicino come ho scritto nella canzone ‘La prima stella’ “ – ha detto il cantautore – “É una forza che non si può descrivere. Quello che mi manca fisicamente è proprio il suo abbraccio”.