Il “Gabbiano”, Giorgio Manetti, a distanza di tempo dalla sua partecipazione ad “Uomini e Donne” racconta oggi come è stata quella prima volta con Gemma.

Il noto manager di origini toscane nonché ex cavaliere di “Uomini e Donne Over“, Giorgio Manetti, ha necessitato di voler chiarire alcune delicate dinamiche amorose tra lui e l’attuale dama della trasmissione in onda su Canale 5, Gemma Galgani. Nel corso di una delle sue ultime interviste, il “Gabbiano”, si è pronunciato a proposito della prima volta che lui e l’ormai storica protagonista del format televisivo sarebbero stati assieme.

Il fine dell’imprenditore fiorentino pare sia stato quello di smentire alcune voci nate a tal proposito nel corso del tempo. E di dire, perciò, tutta la verità su quanto accaduto quella fatidica notte di ben sei anni fa. Le dichiarazioni dell’ex cavaliere comprenderanno anche alcuni aneddoti sul rapporto tra i due, ed infine il suo parere sulla personalità della dama torinese. Al momento ancora in attesa del “vero amore”.

Dopo “Uomini e Donne” Giorgio Manetti smentisce tutto racconta la prima volta con Gemma Galgani

“Era una bella storia da vivere, in tranquillità, giorno per giorno“, ha ammesso inizialmente il manager. Eppure sentirà più tardi di aggiungere di come non sia “mai stato follemente innamorato“. Sebbene gli anni siano trascorsi dal loro pubblico affiatamento, Manetti spiega quest’oggi come il ricordo del bel feeling con Gemma, nonostante la fine della loro storia d’amore, sia riuscito a mantenersi integro. Nessun rancore, afferma dunque l’imprenditore. Eppure soltanto una questione pare sia rimasta irrisolta. Manetti farebbe difatti tutt’ora difficoltà a pensare ad un perdono, nei confronti di Gemma, che possa essere definitivo.

Ma, tralasciando le incomprensioni avvenute in studio, Manetti entrerà poi in dettagli di maggior intimità rivelando il suo pensiero sulla loro primo ravvicinamento. “C’era chimica. Ancora oggi mi chiedono come ho fatto andare con Gemma. Gemma […] ha un bel portamento. E’ femminile“. Ha spiegato così una volta per tutte le sue ragioni il cavaliere. Ma, entrando nel merito della loro notte d’amore, ha tenuto ad aggiungere in conclusione: “Non è vero che si è concessa subito. Su questo ha ragione Gemma. Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti”.

Mentre i ricordi potrebbero sovrapporsi, uno soltanto resterà infine nitido più di tutti. E lui sentirà di rivelarlo. “Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. La mattina […] mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera”. Un dolce pensiero da dedicare alla dama, e che forse entrambi non potranno dimenticare.

“Ho preso il telefono“, racconta dunque Giorgio al termine dell’intervista. “Ho fatto una bella foto. E l’ho mandata a Gemma”.