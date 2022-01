Il Paradiso delle Signore, il colpo di scena potrebbe cambiare tutto: Ezio e Veronica, per potersi sposare, devono fare qualcosa che potrebbe complicare ogni cosa

Il Paradiso delle Signore si sta preparando a delle nuove complicazioni, che questa volta riguarderanno i nostri Ezio e Veronica. Da tempo stiamo attendendo che i due convolino a nozze, però c’è un ostacolo con cui devono fare i conti: Ezio è già sposato. L’uomo può sposarsi solo se la moglie è deceduta, per questo motivo hanno intenzione di fare qualcosa di illegale sotto molti punti di vista. Se Ezio vuole davvero sposarsi ma non c’è un’alternativa alla morte di sua moglie per farlo, qual è il piano che metterà il pratica? Farle perdere la vita, ovviamente… ma per finta.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 5 gennaio 2022: inscenata la morte di Gloria

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Al Bano, novità sullo stato di salute del cantante: “Non lo augurerei a nessuno”

No, ovviamente non ucciderà sua moglie, ma presenterà il certificato (falso) di morte di Gloria. Per far sì che questo accada, zia Ernesta deve testimoniare in tal senso e dichiarare che Gloria sia deceduta. Gloria parla con Ezio e gli dice che la zia sta finalmente per tornare a Milano: quello che Ezio non sarà, però, è che Ernesta è al corrente da molto tempo sulle vicende reali che riguardano la mamma di Stefania.

Facciamo un passo indietro: Adelaide e Flavia non sono mai andate d’accordo, nonostante i mille tentativi. A questo punto, torneranno a galla vecchi rancori che farà iniziare una guerra fredda tra di loro che in verità non è mai finita negli anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beautiful, l’annuncio della Mediaset: dal 9 gennaio cambia tutto

Nel frattempo, a casa Amato squilla il telefono: dall’altra parte dell cornetta c’è il marito di Tina, Sandro Recalcati. La cantante però stacca la chiamata perché non ha voglia di parlargli.