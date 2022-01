Portavoce di una mise dalla sensualità e dinamismo eccezionali quella appena resa pubblica da Jane Alexander. Come lei “non c’è nessuna”.

Protagonista di una serie di commedie teatrali in ambito televisivo. Poliedrica modella e conduttrice di origini britanniche. Nonché ex concorrente del “Grande Fratello Vip” nella sue terza edizione. La carriera di Jane Alexander appare costellata da traguardi a 360° nel mondo dello spettacolo.

La nata sotto il segno del Capricorno, classe 1972, dimostrerà in quest’inizio di gennaio 2022 come i dubbi non siano una fonte di debolezza, ma di forza. E di come, nei momenti di difficoltà la stasi possa essere l’unica arma indirizzata verso noi stessi. Una brillante riflessione, quella dell’attrice naturalizzata italiana, accompagnata infine da uno scatto carismatico a tal punto da togliere il fiato. “Non si sta fermi. Non si sta a guardare“, scrive Jane. “Ho guardato tanto. Ho pianto, tanto“, ammette la modella. “Mi sono rotta di tutto. Mi sono rotta, nel senso letterale della parola. Dove sono finita? Ci sono tante cose che devo ancora capire ma qui tocca attivarsi, darsi da fare. Non dormo la notte. Eppure…”

“Forma straordinaria” Jane Alexander il corpetto in pizzo è trasparente. Svela la sua parte preferita – FOTO

