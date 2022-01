Meghan Markle ha gioito in questo Natale grazie alla vittoria di un’intricata questione legale. Ma a rovinarle la festa la Regina Elisabetta.

Gioia e soddisfazione spente dall’umiliazione. Il Natale di Meghan Markle era partito al meglio con la chiusura di una controversia legale che aveva visto citare la Duchessa il Daily Mail e il Mail on Sunday sotto l’accusa di aver violato la sua privacy.

Sui tabloid infatti nel febbraio del 2019 erano state pubblicate parti di una lettera scritta dalla moglie di Harry nei confronti del padre Thomas, a margine delle sue nozze reali.

Una vicenda trascinatasi per tre anni e chiusa in questi giorni con il riconoscimento della Corte dei diritti violati di Meghan: pubblicata la sentenza sui giornali, non sono mancante anche le scuse ufficiali nei confronti della duchessa. Niente rettifica, ma bensì un’ammissione di colpa quella condivisa sui noti colossi della stampa inglese. Una grande vittoria in termini morali e non solo: previsto un risarcimento dei danni anche a livello economico.

Un traguardo inaspettato con cui si chiude al meglio l’anno per la coppia tra le più in vista al mondo. In questi giorni ha anche catalizzato l’attenzione in merito alla cartolina natalizia in cui è stata mostrata per la prima volta la secondogenita Lilibet Diana. Tuttavia a gustare la festa dei duchi è stata la Regina Elisabetta.

Meghan Markle, incassa duro colpo dalla Regina Elisabetta

Nonostante la gioia di questo periodo natalizio, molto positivo per Meghan Markle e Harry, a rendere più cupo il clima di festa la Regina Elisabetta.

Quest’ultima in occasione del suo tradizionale discorso per le feste, in cui ha ricordato in particolare il marito mancato lo scorso aprile, non ha citato la famiglia dei Sussex.

Nessuna menzione per la Markle e nemmeno per il nipote, nonché i loro figli Archie e Lilibet, con cui i rapporti sono sempre più tesi. Dal loro addio a Palazzo tra di loro si è innalzato un muro, portando a incomprensioni, accuse e imbarazzo.

La dimenticanza della Sovrana sembra essere studiata a tavoloni ed essere l’emblema di come la coppia voglia essere tenuta fuori dall’immagine della Royal Family. I loro continui colpi di scena dalla Megxit del 2020 hanno infatti minato i Windsor, gettandoli in scandali e indiscrezioni spiazzanti.