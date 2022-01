“Capolavoro assoluto di bellezza” Miriana Trevisan, vestita di passione è una gioia per gli occhi: le forme esplodono, la silhouette emerge nitidamente – FOTO

Miriana Trevisan, bellissima e sorridente. La foto la immortala in un momento speciale all’interno della casa.

Continua per Miriana Trevisan l’esperienza all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”. Il pubblico la ama, lei è semplicemente sé stessa. Una caratteristica ed un modo di fare che la rendono molto apprezzata. Il suo fans club sui social continua a sostenerla ed il suo staff si occupa di gestire la pagina Instagram, oggi tra le più popolari, proponendo scatti che ben rappresentano questa sua esperienza all’interno del reality.

Dalle foto più spensierate – come quella sopra riportata immortalata durante uno stacchetto musicale – a quelle di gruppo. Ogni post diventa un trionfo di commenti, i numerosi sostenitori infatti sono pazzi di lei.

Miriana Trevisan, la FOTO che ti riempie di gioia: semplicemente incantevole

Anche oggi lo staff non si fa trovare impreparato e lancia un appello: “Questa sera la prima puntata del 2022! Pronti a sostenere la nostra MIRIANA? @grandefratellotv 21:45 canale 5” i fans della bella napoletana presenti rispondono alle richieste del web. I commenti sono un trionfo di elogi per Miriana: “Quanto cavolo è bella Miriana 😍” solo per citarne uno.

In effetti, nella foto scelta la bellezza appare e lascia senza fiato. Un vestito rosso con ampie maniche a sbuffo e bottoni centrali. L’ampio cinturone nero con tanto di fibbia vistosa, accessorio non solo stiloso ma anche glamour. Le accentua la vita e mette in bella mostra la perfetta silhouette. Guardarla è una splendida visione. Il principale commento che ha scatenato un vero e proprio dibattito è quello di Antonella Mosetti. La showgirl, anche lei ex gieffina rivolge un pensiero tenero per la Trevisan, “Love You”.

Numerosissime le storie postate sulla sua pagina ufficiale, soprattutto con riferimento agli attacchi subiti dagli altri concorrenti del reality. Parole offensive e che lo stesso ex marito – il cantante Pago – ha fatto chiarezza dichiarando di voler ricorrere alle vie legali per la tutela della loro famiglia e del loro figlio.