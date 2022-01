La splendida Nicole Minetti in uno scatto al mare dove tutte le grazie escono con prepotenza: i fans ringraziano.

Nicole Minetti ha inaugurato il nuovo anno con eros e passione. Una dose esagerata di bellezza e seduzione che lascia senza fiato. Ma i fans di Nicole amano farsi sorprendere sempre con quel pizzico di visione illegale capace di far tremare l’intero social. Le foto non nascondono di certo le sue curve.

La sua stupenda fisicità, da far invidia a chiunque, rende la sua pagina Instagram sempre accattivante e nonostante di recente abbia comunicato di riservare delle foto esclusive creando una pagina ad hoc, il suo profilo ufficiale arricchito di volta in volta con foto bollenti, viene catapultato dalla continua visione degli utenti che amano perdersi tra il seno generoso e il corpo privo di difetti della ex politica.

Nicole Minetti, le preghiere dei fans sono state ascoltate: la visione estrema non lascia dubbi

