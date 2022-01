Regina Elisabetta, inizio anno travagliato: pesante lutto, perde un pilastro della sua vita

Inizio del 2022 travagliato per la Regina Elisabetta, colpita da un pesante lutto. Nella sua vita è scomparsa una persona per lei molto speciale.

Tristezza e sconforto. Il 2022 della Regina Elisabetta parte sottotono a causa di un pesante lutto che ha visto portarle via un pilastro della sua vita.

Dopo aver trascorso il suo primo Natale senza il Principe Filippo, mancato lo scorso 9 aprile, e la sua la Duchessa di Grafton, sua grande amica dal 1967 mancata a inizio dicembre, la Sovrana ha affrontato un’ennesima perdita, vivendo un grande dolore.

A fine anno ha dovuto dire addio per sempre a un persona dal temperamento forte e positivo al fianco della quale ha trascorso gli ultimi quarant’anni, vivendo momenti indimenticabili, insieme alla quale ha affrontato con il sorriso anche i momenti più difficili.

Il suo decesso è avvenuto il 29 dicembre facendo passare un triste Capodanno a Elisabetta che lo ha trascorso a Windsor.

Regina Elisabetta: pesante lutto, tristezza totale

La Regina Elisabetta ha perso un’altra persona per lei molto speciale, tra le sue più grandi amiche intime, confidente da anni. Si tratta di Lady Farnham sua dama di compagnia da quasi mezzo secolo al suo fianco negli impegni reali.

Un pilastro a cui era molto legata su cui si appoggiava nei momenti più impegnativi del suo trono. Dopo aver perso la sua grande amica Duchessa di Grafton a inizio dicembre, si è spenta un’altra donna per lei fondamentale. Lady Farnham è mancata il 29 dicembre gettando la Sovrana nel dolore più grande.

Dopo un 2021 complesso che l’ha vista affrontare pesanti lutti e impattanti problemi di salute, il nuovo anno si apre con tristezza per Elisabetta che dovrà riprendersi per affrontare mesi molto importanti. Il 2022 rappresenta il suo 70essimo anno sul trono.

Per celebrarla andrà in scena il Giubileo di Platino, evento cruciale nella sua Corona. Si tratterà di cinque giornate previste dal 15 maggio, periodo in cui è sembra che uscirà la autobiografia bomba di Harry, scatenando così l’ansia in Elisabetta già sotto pressione per l’importate evento.