Silvia Toffanin, rivelazione clamorosa: nessuno si aspettava una cosa così

Silvia Toffanin: non sempre è stato tutto com’è oggi. Arriva il retroscena dal passato spifferato dalla sua cara amica

Giorni di pausa natalizia per Silvia Toffanin ed il suo doppio appuntamento con “Verissimo”, il talk che conduce ormai da tantissimi anni e che l’ha portata al successo ma soprattutto a conquistare il cuore del pubblico e dei personaggi famosi che quasi fanno a gara per essere in studio con lei e “sottoporsi” alle sue interviste sempre piene di emozione dove classe, dolcezza e professionalità non mancano mai.

Dopo questi giorni di stop, l’appuntamento con “Verissimo” e la compagna di Pier Silvio Berlusconi torna sabato 8 e domenica 9 gennaio a partire dalle 16.30 come annunciato sui canali ufficiali e già da ora i fan della presentatrice scalpitano.

Silvia Toffanin ed il retroscena spifferato dall’amica

Come sappiamo Silvia Toffanin vive di gossip e di spettacolo ma solo per lavoro e per la vita degli altri. Lei è estremamente riservata e cerca di tenere la sua vita fuori dai riflettori e dai pettegolezzi. Donna in carriera ma anche mamma di due bambini e compagna di un uomo così in vista come il figlio del Cavaliere.

Lo stesso “destino” che condivide con Ilary Blasi, sua grande amica da 20 anni. Le due oggi sono alcuni dei volti di punta di casa Mediaset ma forse molti anni fa, quando hanno iniziato insieme a “Passaparola”, non lo avrebbero mai detto.

Come dimenticarle, affianco a Gerry Scotti in uno dei quiz più belli e amati di sempre. Erano le letterine e oggi sono due professioniste della televisione. Le due, parlando proprio del passato, celebrando il loro storico rapporto, proprio nello studio di “Verissimo”, hanno fatto una rivelazione che forse nessuno avrebbe mai detto.

È stata Ilary a spifferare il retroscena che oggi sembra quasi assurdo ma che per l’epoca era più che normale. “Vivevamo come le galline – ha detto la moglie di Totti ricordando il dietro le quinte di “Passaparola” – Tutte dentro un camerino, oggi in tempo di Covid non si potrebbe fare”.