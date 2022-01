Di questi tempi sono in molti a diventare vegetariani abbandonando la carne rossa, tuttavia questa ha proprietà utili per il corpo

In quest’ultimo periodo sono sempre di più le persone che decidono di abbandonare la carne rossa e tutti i derivati della carne, in favore di alimenti vegetali. Il motivo? Sono molti. Chi per ragioni etiche, per come vengono allevati gli animali, chi per ragioni ambientali per l’inquinamento prodotto dagli allevamenti o chi per ragioni di salute. Tuttavia la carne rossa è un’alimento che porta benefici al corpo, eliminarla completamente dalla dieta potrebbe causare conseguenze.

Cambiamenti causati dalla mancanza di carne rossa nella dieta

Eliminare del tutto la carne rossa dalla dieta ha delle conseguenze sul corpo abbastanza importanti. Intanto essendo un’alimento calorico, si noterà subito una perdita di peso. Il corpo poi sarà anche meno acido, perché la carne rossa produce un alto livello di acido nell’organismo e quando si crea questo ambiente acido è più probabile che si sviluppino malattie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>L’amore per il cibo, tutte le novità da sapere per dicembre 2021

Togliere la carne rossa dalla dieta aiuta anche a sentirsi meno gonfi. Digerire la carne non è facile, il processo è molto lento. Questo di conseguenza causa dolori addominali e aumento di gas intestinali durante il processo digestivo.

La pelle inoltre può subire un miglioramento importante, diventando più luminosa. Se ci si alimenta con più frutta e verdura, che sono ricche di vitamine A,C ed E questo aiuta la pelle ad essere più elastica e bella. Anche una condizione a rischio come il colesterolo alto, può subire miglioramenti smettendo di mangiare carne rossa. Si riduce la quantità di grassi saturi collegati al colesterolo.

Le carni rosse inoltre hanno dimostrato diverse possibilità di far sviluppare tumori nel corpo, pertanto smettere di mangiarle può solo che giovare alla salute. Eliminarla dalla dieta riduce anche il rischio di altre malattie gravi come l’obesità, quelle cardiovascolari e il diabete. Con una dieta vegetariana a base anche di legumi, come fagioli si ha anche più energia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dieta ed altri rimedi. Non solo cibo ma anche piccoli segreti per dimagrire, scoprili!

Smettere di mangiare carne rossa poi è anche un modo per aiutare l’ambiente. Gli allevamenti di animali richiedono tanta energia e uno sfruttamento importante dei terreni. Il 51% delle emissioni gas serra nel mondo è causato proprio dagli allevamenti. Pertanto la prima causa al mondo d’inquinamento è legata proprio al consumo della carne.

Tuttavia, seppur le cose positive siano molte, ci sono anche delle controindicazione nel smettere di assumere la carne rossa. Infatti, è un elemento che fornisce nutrienti importanti come il ferro e le proteine. Ma questi nutrienti possono facilmente essere reperiti altrove, come nel tofu, nella soia e anche nei crostacei.