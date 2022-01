“Storie italiane”, verità su Paolo Calissano: “Bisogna sapere prendere i no”

A “Storie italiane” i vip presenti in studio e in collegamento ricordano Paolo Calissano, ma qualcuno si lascia andare a qualche parola di troppo

Qualche giorno fa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte dell’attore Paolo Calissano che ha lasciato il pubblico e i suoi colleghi senza parole. Da tutti conosciuto per aver lavorato a fotoromanzi e a serie televisive come Vivere, La dottoressa Giò.

E’ stato ritrovato morto in casa sua e sulla sua morte è stata aperta un’indagine per capire la dinamica del caso. A “Storie italiane”, Eleonora Daniele ha voluto dedicare una parte della puntata del 3 gennaio all’attore.

“Storie italiane”, le parole di Roberto Alessi su Paolo Calissano

In studio durante la diretta di “Storie italiane” hanno preso la parola alcuni colleghi dell’attore, la sua ex e giornalisti in collegamento come Roberto Alessi. L’ex moglie ha spiegato che se solo Paolo Calissano avesse avuto un’altra possibilità nel mondo dello spettacolo si sarebbe ripreso.

Anche l’attore Beppe Convertini ha raccontato che durante gli ultimi incontri con l’amico e collega, aveva sentito e visto in Paolo la voglia e il desiderio di tornare in televisione con tanti progetti da realizzare.

Eleonora Daniele poi ha preso la parola dicendo: “Roberto Alessi non è d’accordo con quello che ha detto Giorgia prima, sul fatto che si trovasse le porte chiuse”. A quel punto il giornalista non riesce a trattenersi e spiega il suo punto di vista: “Allora sicuramente ci saranno state le persone che non lo hanno ascoltato, però è anche vero che ci deve essere la libertà di produttori o registi di poter scegliere i lavori in cui credono – poi ha aggiunto – certe scuole di recitazione dovrebbero anche insegnare a saper prendere i no”.

Un’inviata di “Storie italiane” è andata sul posto dell’accaduto per avere maggiori informazioni sul caso, gli esperti attendono l’autopsia: si è trattato davvero di un mix di psicofarmaci?