Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono una delle coppie più amate dal pubblico di “Striscia la notizia”, cosa hanno rivelato

Con loro “Striscia la notizia” ottiene risultati incredibili, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono l’icona del tg satirico che da anni rappresenta uno dei programmi storici della televisione italiana.

I due conduttori non solo sono colleghi ma anche amici, come fratelli che si supportano e sostengono in ogni situazione. Lavoro dopo lavoro, esperienza dopo esperienza, si sono fatti conoscere dagli italiani che non possono fare a meno di seguirli.

Striscia la notizia, Ezio Greggio e la sua rivelazione

Sul settimanale Oggi, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno rilasciato un’intervista dove il conduttore di Cossato si è lasciato andare a della rivelazioni che hanno fatto sorridere i lettori e i fan che hanno avuto la possibilità di leggere l’articolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Che sorriso, mamma mia”. Ludovica Pagani in lingerie, baciata dal sole. Uno spettacolo da perdere la testa – FOTO

L’ironia anche in questo caso ha fatto da padrone all’evento che si è rivelato molto interessante e divertente. Ezio Greggio ha spiegato di essere consapevole di avere tanti difetti, tra tutti quello più grande è avere tanti pregi.

Alla domanda sulla prima cosa che fa al mattino, ha risposto: “Mi sveglio…e non è poco”. Ha poi raccontato l’ultima volta in cui si è arrabbiato, dicendo: ” “Domani mattina, quando suona la sveglia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Così non vale però”. Federica Nargi scatena l’invidia del web. Bikini striminziti e spiagge da sogno per chiudere in bellezza il 2021 – FOTO

La rivelazione che ha spiazzato il web riguarda però la risposta che dato facendo riferimento al suo aspetto fisico. Ha affermato che del suo corpo cambierebbe soltanto una cosa: “Un pelo che ho sotto l’alluce. Ne vorrei due”.

Ironia, allegria, talento hanno fatto di Ezio Greggio uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Insieme al suo collega Enzo Iacchetti hanno fatto la storia del tg satirico, che dopo anni grazie a loro rendono il programma ancora originale e mai banale.