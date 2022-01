Valentina Vignali sa sempre come fare breccia nel cuore dei suoi followers: l’ultimo video pubblicato su Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo del web. Il suo successo è arrivato quando era molto giovane e ha esordito nello sport, più precisamente nel basket. Successivamente, è diventata anche famosa nel mondo dello spettacolo per la sua simpatia, per la sua bella presenza e per il suo fascino senza freni. Sono oramai sei anni che è sotto ai riflettori dei social e ogni giorno riesce a tenere alta l’attenzione dei suoi followers con gli scatti meravigliosi che pubblica ma anche con i video.

Valentina Vignali, bellezza senza freni: con l’abito trasparente ha conquistato tutti

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE