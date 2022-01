La figlia del noto cantautore ha lanciato un messaggio sui social che ha messo in chiaro il suo pensiero. Lascia sottintendere qualcosa…

Rosita Celentano è la primogenita del noto cantautore Adriano Celentano e l’attrice Francesca Mori, sorella maggiore di Giacomo e Rosalinda.

Ha debuttato come attrice e poi come cantante, e nella sua carriera ha avuto anche ruoli come conduttrice, soprattutto come inviata in diversi programmi televisivi. Inoltre ha preso parte in alcuni videoclip musicali di cantanti di successo come Biagio Antonacci e Jovanotti.

Esordì nel 1975 con ”Yuppi du”, un film dove recitavano i genitori come protagonisti, quando aveva solamente 10 anni. Si innamorò a tal punto del mondo dello spettacolo che decise che quella sarebbe stata la sua strada.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, la storia d’amore più importante della sua vita fu quella vissuta al fianco dello scrittore Angelo Vaira ma che è terminata qualche tempo fa.

Rosita Celentano e il post su Instagram che sorprende tutti

