“Un Posto al Sole”, il colpo di scena rovina tutto: il ritorno inaspettato

Un Posto al Sole ci aspetta in questo 2022 con tantissime novità: parliamo subito di quanto abbiamo visto negli ultimi episodi dedicati alle feste di Natale

Un Posto al Sole è la soap opera napoletana più seguita della televisione italiana, sia dai più grandi che dai più piccoli. In questi giorni c’è una storia in particolare che sta entusiasmando tutti: il triangolo che vede protagonisti Vittorio, Speranza e Samuel. L’aiuto chef è sempre stato molto innamorato di Speranza ma lei non aveva occhi che per Vittorio: Vittorio, che al contrario, non si è mai sentito realmente innamorato di lei. Per non spezzarle il cuore, ha preso una decisione che ha reso molto felice Samuel.

Un Posto al Sole, Vittorio fa cupido ma poi ci ripensa e torna sui suoi passi

Infatti Vittorio dovrà partire per fare un giro in Europa, e per non spezzare il cuore di Speranza, ha istruito Samuel facendolo diventare l’uomo perfetto per lei e spingendola completamente tra le sue braccia. Nel corso dell’ultima puntata, la bella Speranza ha lasciato Vittorio la sera di capodanno, quando lei l’ha spaventata cominciando a parlare di matrimonio.

Successivamente, lei è stata raggiunta da Samuel a casa e i due si sono scambiati un appassionato bacio proprio allo scoccare della mezzanotte. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene, perché il piano del giovane youtuber ha davvero funzionato. Ora che Vittorio è riuscito nel suo intento, però, si renderà conto di essere davvero innamorato di Speranza e di essere stato uno stupido a lasciarsela scappare in questo modo.

Nel frattempo, Patrizio continua a stare male per Clara e anche per Rossella: mentre cerca di capire di chi è innamorato tra le due, Rossella si riavvicina al dottore che ha rapito il suo cuore.