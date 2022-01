Una coppia sempre più affiatata quella formata da Tommaso Zorzi e il ballerino Tommaso Stanzani, vacanza in famiglia per i due

Vacanze di natale in famiglia per la neo coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo essersi riappacificato con Francesco Oppini, Zorzi si gode le sue vacanze a Nizza insieme a tutta la sua famiglia e il fidanzato Tommaso Stanzani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Ci stai facendo sognare con queste FOTO” Elisabetta Gregoraci tira fuori gli scatti più piccanti: è lei l’assoluta protagonista del web

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, vacanze a Nizza per la coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Una coppia molto chiacchierata e discussa. Zorzi e l’ex ballerino di Amici stanno insieme da maggio 2021, la loro storia va a gonfie vele e il legame tra loro diviene sempre più forte e stabile. La vacanza a Nizza che si sono concessi, insieme alla famiglia Zorzi, ne è la dimostrazione. Non è la prima vacanza insieme per la giovane coppia, i due infatti avevano postato quest’estate alcuni scatti di loro intenti a rilassarsi alle Isole Eolie. Questa però è una vacanza diversa, è presente infatti anche la famiglia di Tommy Z. Un passo importante per la loro relazione ed il ballerino appare molto a suo agio e sembra già uno della famiglia.

Giorni di relax e divertimento a Nizza per la famiglia Zorzi e per la neo coppia. Nonostante le restrizioni a causa del covid, la famiglia non ha voluto rinunciare a godersi qualche giorno in Costa Azzurra. Tommaso Zorzi, molto attivo sui social tiene costantemente aggiornai i suoi fan sull’andamento della vacanza postando foto e video divertenti. Una vacanza che si presenta all’insegna della cultura e del relax, Zorzi si è infatti dedicato all’arte visitando il museo Matisse e girovagando tra i mercatini dell’antiquariato nella città vecchia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzani)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Beato” Eleonora Incardona sotto il pigiama intimo e décolleté da sogno, lo scopre in FOTO

La storia tra i due non potrebbe andare meglio. Dopo un periodo di relazioni travagliate finalmente Tommaso Zorzi pare aver trovato la serenità e la stabilità che tanto cercava.