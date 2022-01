“Manca solo il frustino”, Veronica Gentili ammalia in studio: fisico statuario e décolleté esplosivo – FOTO

L’ultimo post della conduttrice la vede indossare un due pezzi di velluto color nero intenso, gambe chilometriche ed un sorriso che mette fuori gioco i fan.

La conduttrice di Rete 4 ieri sera è andata in onda con una nuova emozionante e accesa puntata di “Controcorrente” per parlare ancora una volta di vaccini e misure di contenimento adottate dal Governo in questi primi giorni di inizio anno nuovo.

Veronica Gentili ha saputo condurre la diretta sempre con garbo e grande professionalità, stregando ancora una volta i telespettatori, ed i follower sui social, per la bellezza incredibile di cui è portavoce indiscussa.

La conduttrice ha voluto immortalare il look sfoggiato anche nell’ultimo post condiviso poche ore fa nella sua pagina Ig, lo vediamo insieme e commentiamo la scelta stilistica.

Veronica Gentili una domatrice di leoni, sguardo severo e movenza estrema

“Complimenti sei sempre molto affascinante e sensuale ❤”, “Manca solo un bel frustino…🔥”, “E sguardo ammaliante 😍”, “La migliore in assoluto della TV. Splendida donna italiana senza confronti ♥️”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che i fan di Veronica hanno lasciato a margine del suo ultimo post Instagram. Lei ieri ha optato per un due pezzi blusa e pantalone di velluto cangiante nero molto attillati alle sue forme ben delineate e armoniche.

Nello scatto la vediamo in piedi accanto al bancone dello studio, mano in tasca e gambe accavallate, sguardo severo che però nasconde una grandissima seduzione enfatizzata dalle scarpe a stiletto che fuoriescono dalla gamba del pantalone.

Anche il seno straborda dalla tunica aderentissima e ne valorizza il punto vita stretto e super tonico. Migliaia i like in poche ore, troppo bella per passare inosservata agli occhi dei follower più affezionati che la seguono sempre con grande piacere.