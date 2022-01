Victoria dei Maneskin: “E’ morta davanti ai miei occhi”. il dramma vissuto è un colpo al cuore

La bassista del gruppo che sta spopolando in tutto il mondo ha vissuto un momento molto difficile durante l’adolescenza: “Non volevo più uscire di casa”.

La bassista del gruppo musicale dei Maneskin è molto amata e seguita dal pubblico ma non molti sanno che, nonostante la sua giovanissima età, ha vissuto un momento molto drammatico che l’ha segnata profondamente.

In una recente intervista a ”Elle” aveva rivelato di aver avuto un’adolescenza difficile senza però rivelarne le ragioni: “Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini”.

Victoria De Angelis e il grave lutto che ha vissuto

A raccontare i motivi che hanno segnato così profondamente il passato di Victoria De Angelis, ci ha pensato sua nonna Elin Uhrbrand, alla quale la bassista è molto legata.

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma quando aveva 15 anni”, aveva raccontato a ”Dipiù“.

“Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine” proseguì la donna.

Un dramma sconvolgente per Victoria che è rimasta vicino alla madre fino alla fine: “Per tre mesi ha vegliato sulla sua mamma, per tre mesi le ha tenuto la mano. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato terribile…Terribile”, ha concluso.

Un dolore profondissimo per Victoria e la sua sofferenza oggi resta il rimpianto di non aver potuto mostrare alla madre dove è riuscita ad arrivare grazie al suo talento.