Wanda Nara da paura con un nuovo scatto da infarto: la showgirl indossa un bikini che scopre praticamente ogni lato bollente del suo meraviglioso corpo.

Wanda Nara è una donna estremamente bella ed affascinante. La bombastica showgirl non passa mai inosservata, qualsiasi cosa faccia. I quotidiani del Gossip dedicano tantissime pagine alla nativa di Buenos Aires: le sue love stories sono state sempre ricche di retroscena e di particolari.

Con Icardi le cose andavano benissimo: Maurito ha però deciso di incontrare la China Suarez in una camera d’albergo scatenando così il Wanda Gate (si è già scritto di tutto sulla nota vicenda). Tralasciando tutti questi particolari, la produzione dell’argentina sui social network è sempre di un certo livello. Anche in questa serata di inizio gennaio, la 35enne ha conquistato l’interesse di tutti pubblicando una fotografia da bollino rosso.

Wanda Nara, spettacolo da bollino rosso: davanzale e natiche di fuori

Wanda ha infuocato il mondo dei social network pubblicando una nuova fotografia devastante. L’argentina è in bikini e ha tra le mani una fetta di cocomero. Le sue forme incontenibili sono in bella mostra per la gioia di fans ed ammiratori. Il fisico della nativa di Buenos Aires è marmoreo e lascia a bocca aperta praticamente tutti.

Il davanzale prorompente è proprio in primo piano e cattura gli occhi indiscreti della platea. Wanda assume una posa super sexy e riesce a mettere in mostra anche le sue natiche perfette. In didascalia c’è il codice per ottenere il bikini da lei indossato: in molti già lo sanno, ma la moglie di Mauro Icardi ha una linea di costumi (e di cosmetici) tutta sua.

Mauro Icardi, dopo il “tradimento” con la Suarez, sta cercando il perdono totale a suon di regali stratosferici: il bomber del Paris Saint Germain ha fatto un nuovo dono da paura alla moglie. Stando alle foto che circolano in rete, la Nara ha ricevuto una collana d’oro a forma di cuore: al suo interno ci sono i nomi di tutti i componenti della famiglia.