Adriano Celentano ritorna sui social con un messaggio ben preciso: ampio spazio ad una donna molto sensuale

Adriano Celentano dopo un periodo di stop dai social è tornato a farsi vivo. Il Molleggiato che spesso ha detto la sua sui fatti di attualità e non solo, non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha dovuto parlare.

Lo ha fatto con un video costruito ad hoc schierandosi contro la dittatura dei talk show. Per il cantante, infatti, è sbagliato non dare spazio a chi è contrario al vaccino. I giornalisti dovrebbero dare a tutti lo spazio di parlare. Se prima ha attaccato Enrico Mentana per via della sua decisione di non ospitare i no-vax, in seconda battuta non ha risparmiato molti altri volti noti del piccolo schermo scrivendo a corredo del contributo: “Basta con le posizioni sui no vax”.

Tra tutti non passa inosservata però una serie di complimenti, nemmeno troppo velati, verso una donna molto preparata ma anche decisamente bella e sexy. Claudia Mori cosa ne penserà?

Adriano Celentano e l’elogio per lei: ecco chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Adriano Celentano non risparmia nessuno. Tira le orecchie a tutti quelli che in tv parlano di Covid e non sono affatto imparziali, questo dovrebbe essere per il Molleggiato il loro compito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Una visione celestiale” Bianca Atzei esce fuori di seno: costume provocante, apoteosi sul web – FOTO

Non risparmia anche i virologi, primo tra tutti Fabrizio Pregliasco. Per lui si mostra anche in camera e tuona: “Lui è così, stona anche quando non canta” con un collage messo a punto da un vero esperto.

C’è anche spazio però per dei complimenti, riferiti a delle donne. Celentano elogia la giornalista Maria Giovanna Maglie nonostante ammette di non essere affatto un suo fan.

Ma c’è un’altra donna a cui il Molleggiato fa riferimento più e più volte. Non dice nulla apertamente su di lei ma la riporta nel suo video in modo cadenzato, la sua immagine ritorna in modo quasi ossessivo sullo schermo con una sorta di alone che sembra quasi una venerazione. Si tratta di una bellissima del piccolo schermo, una conduttrice amatissima e molto seguita sui social, Veronica Gentili.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Spettacolo”: Rossella Fiamingo mise trasparente, spunta un dettaglio irresistibile. I fan applaudono – FOTO

Verso la presentatrice di “Controcorrente” Celentano esprime un grande apprezzamento presa ad esempio come simbolo di imparzialità con il merito di dare voce a tutti, favorevoli e non al vaccino, senza partire con dei preconcetti. La Gentili ha catturato il cuore di Celentano ma solo a livello professionale.