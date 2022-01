Alessia Marcuzzi e Pier Silvio Berlusconi: arriva un’indiscrezione curiosa

Si parla ancora del futuro di Alessia Marcuzzi in televisione, è arrivata una nuova indiscrezione sui rapporti con Mediaset

Alessia Marcuzzi ha deciso di abbandonare Mediaset la scorsa estate. Lo ha annunciato tramite un comunicato stampa in cui affermava, di volersi prendere del tempo per mancanza di stimoli in televisione e alcuni progetti che voleva seguire fuori. Dopo 25 anni di carriera è stata una scelta sorprendente per tutti. In questi mesi si è parlato spesso del suo ritorno ipotetico in televisione con format nuovi o meno, ma nulla è mai stato confermato. Adesso però arriva una notizia concreta dai piani alti.

Alessia Marcuzzi voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi

A quanto pare la Marcuzzi sarebbe fortemente desiderata da Pier Silvio Berlusconi per tornare al timone del noto programma che ha condotto per tanti anni, “Le Iene”. Ma la Marcuzzi ha lasciato la televisione proprio ricoprendo quel ruolo, in attesa che arrivassero nuovi progetti.

Al momento alla conduzione del programma c’è Nicola Savino affiancato in ogni puntata da una donna dello spettacolo diversa. Abbiamo visto passare, Elodie, Anna Tatangelo, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli e anche Federica Pellegrini e molte altre. Un format interessante che piace molto a Davide Parenti.

Tuttavia Pier Silvio non si trova d’accordo e vuole il ritorno della Marcuzzi, che sapeva condurre il programma divinamente. La conduttrice però al momento si sta godendo il suo riposo dalla tv dedicandosi alla famiglia, e anche alle sue due aziende. Quella cosmetica che porta il nome di Luce e quella di pelletteria Mark&Angels, dove fabbrica borse.

La Marcuzzi possiede anche un sito web che si chiama La Pinella, dove fornisce consigli di bellezza, viaggi e moda. A breve la Marcuzzi aprirà anche un bar a Roma. Si tratta di una novità, il cosiddetto Beauty Bar, in America e in Francia è molto in voga. Si tratta di un locale in cui ci si siede al bancone e si ordina invece di uno spuntino, un trattamento di bellezza. Non bisogna prenotare.

È un centro estetico rivisitato. Si socializza e si fanno amicizie durante l’attesa. I trattamenti riguardano capelli, viso, mani e piedi. Insomma un’idea divertente. Pare quindi che la Marcuzzi sia molto impegnata al momento e poco interessata a ricoprire ancora una volto il ruolo offerto da Pier Silvio Berlusconi.