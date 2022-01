Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino finalmente la verità sul loro flirt

La showgirl e il ballerino sono stati al centro del gossip per un presunto flirt. Oggi la conduttrice fa chiarezza una volta per tutte…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, all’inizio del 2020 avevano ritrovato il loro amore, riunendo la famiglia insieme al piccolo Santiago. Purtroppo il loro idillio non durò a lungo e il matrimonio terminò definitivamente nell’estate dello stesso anno.

La causa della rottura definitiva? In molti l’avevano additata a un presunto tradimento da parte dello showman napoletano con la conduttrice Alessia Marcuzzi. I due avevano instaurato un rapporto molto intenso durante ”L’Isola dei famosi” dove lei era la presentatrice e lui l’inviato in Honduras.

Il settimanale ”Chi” diretto da Alfonso Signorini aveva sganciato la bomba mettendo a dura prova i rapporti tra Belen e Stefano e Alessia con suo marito Paolo Calabresi.

La prima delle due coppie sembra non aver superato la crisi vissuta, separandosi definitivamente.

De Martino – Marcuzzi, dopo anni la verità

A distanza di tempo Alessia Marcuzzi ha voluto fare chiarezza sulle ”accuse” che le sono state mosse sottolineando che tra lei e Stefano c’è sempre stata solamente una profonda amicizia, nonché un rapporto puramente lavorativo.

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro, la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede. Forse perché è più stuzzicante”, aveva dichiarato sulle pagine di ”Chi”.

Anche a ”Verissimo” l’amatissima conduttrice aveva precisato la sua posizione: “Non è stato molto bello ma devo farci i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori e ho preferito non commentare. Ci siamo parlati tutti e tre ed eravamo tutti esterrefatti per la cosa”.

Tuttavia la crisi tra De Martino e la Rodriguez non si è più appianata e anche la conduttrice ha vissuto un momento difficile con suo marito che per alcuni giorni era tornato a dormire da sua madre.